На сайте немецкого правительства отмечается, что помимо самого зенитно-ракетного комплекса передадут и ракеты к нему. Это уже вторая система Patriot, которую Германия поставила Украине.

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Что получит Украина

9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

7 390 боеприпасов до 155-мм артиллерии;

3 беспилотные машины для разминирования;

14 систем обнаружения дронов;

8 грузовиков Mercedes-Benz Zetros;

4 прицепа для тягачей 8x8 HX81;

8 тягачей Zetros;

более 47 тысяч боеприпасов 40 мм к гранатометам.

Заметьте. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг с необъявленным визитом прибыл в город Гессен в Германии, после чего отправился в Висбаден.

Больше о помощи от Германии

Первый комплекс Patriot Украина получила от Германии в апреле 2023 года. Недавно, в ноябре, правительство страны сообщило, что Украине передадут еще один зенитно-рекетный комплекс Patriot.

2 декабря стало известно, что вторая группа украинских военных уже прошла обучение в Германии по работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Всего в Украине на боевом дежурстве две установки Patriot.