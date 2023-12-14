В четверг, 14 декабря, начался саммит в Евросоюзе. 24 Канал собирает все, что там происходит, в одном материале.

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Что известно о визите Зеленского

Его самолет неожиданно приземлился во Франкфурте, отметили журналисты. Оттуда он поехал в Висбаден, земля Гессен. Цель визита не объявляли.

Полиция Франкфурта сперва предупредила, что в связи с усиленными мерами безопасности во время визита Зеленского будут непродолжительные перекрытия движения и перебои в работе транспорта по всему городу. Впрочем, через несколько часов написали, что визит прошел спокойно. Движение возобновили, когда Президент Украины уехал в Висбаден.

Пока на официальных страницах Владимира Зеленского и на сайте Офиса Президента нет информации о визите. Андрей Ермак запостил флаг Германии и эмодзи руки, сжатой в кулак, – демонстрирующей мышцы. Очевидно, это намек на то, что визит мощный.

Президент Украины за границей: что известно

После визита к лидеру Соединенных Штатов Америки Джо Байдену Зеленский отправился в Европу. Там он встретился с премьером Норвегии, провел ряд телефонных переговоров, а также обратился онлайн к участникам заседания Евросовета. По его словам, решительность будет либо в Европе, либо в Москве. Подробнее о выступлении читайте здесь.