Вражеские дроны летели на города Рени и Израиль, расположенные недалеко от румынской границы. Во время уничтожения силами и средствами ПВО российских БПЛА один из них упал на территории Румынии, передает 24 Канал. Россия снова нарушила воздушное пространство страны НАТО.

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Последствия падения российского дрона в Румынии

Воздушные силы Германии по тревоге подняли в небо свои истребители Eurofighter. Собственно, германские истребители и идентифицировали летательные аппараты страны-террориста. Однако приказа от НАТО о ликвидации российских БПЛА не последовало.

По предварительным данным, один дрон разразился над Румынией. Министерство обороны страны уже отреагировало на этот инцидент.

Обратите внимание! Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что враг использовал особенности ландшафта, заводив беспилотники на удар и с акватории Черного моря, используя близость границы с Румынией и Молдовой.

Румыния официально подтвердила падение российского "Шахеда" на территории страны во время атаки ночью 14 декабря. Минобороны страны сообщило, что радиолокационное наблюдение румынской армии зафиксировало возможное нарушение воздушного пространства. Сигнал обнаружен на малой высоте на маршруте в направлении района села Гринд Тульчинского уезда.

В ведомстве сообщили, что в результате взрыва беспилотника вблизи села Гринд, что в 6,5 километра от границы с Украиной, образовался воронка глубиной 1,5 метра. Однако Минобороны Румынии не утверждает, что это российский дрон, а лишь сделало предположение о "возможной вероятности".

Министерство решительно осуждает нападения России на отдельные объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах Дуная. Эти атаки неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права,

– заявили в Румынии.

В ведомстве добавили, что уже приняли все меры по обеспечению безопасности района и сообщили соответствующие структуры для сбора доказательств и проведения расследований в соответствии с установленными процедурами.

Напомним, что в 2023 году на территории Румынии уже находили обломки ударных беспилотников.

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