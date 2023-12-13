К сожалению, среда 13 декабря не стала исключением – оккупанты снова пустили ударные БПЛА по Югу. Ночью же была ракетная атака баллистикой по Киеву. Около восьми вечера в Одессе слышали взрывы, передают корреспонденты 24 Канала.

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Куда летят "Шахеды" вечером 13 декабря

В 18:55 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа Shahed из Запорожской области в направлении Днепропетровской.

В 19:27 стало известно о движении ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 19:41 Воздушные силы написали, что направление движения дронов-камикадзе – Белгород-Днестровский район.



Воздушные тревоги в Украине по состоянию на 19:40

На 19:56 воздушная тревога есть только в Одесской и Запорожской областях.

Ранее ВС сообщали о ракете в направлении Кривого Рога и угрозе баллистического удара.

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