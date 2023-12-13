Пуски баллистики зафиксировать очень сложно, а время полета ракеты очень короткое. Об этом 24 Каналу сказал спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов, заметив, что между пуском ракеты и работой противовоздушной обороны считанные минуты.
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Иногда сигнал воздушной тревоги не успевает сработать
В результате российского террора пострадали 53 человека, среди которых 6 детей. Обломки сбитых ракет повредили многоквартирные и частные дома, учебное заведение, детскую площадку и больницу.
К сожалению, есть раненые и поврежденные дома. Но если бы ракета долетела до цели, то последствия были бы намного страшнее,
– сказал Шаманов.
Благодаря Воздушным силам ВСУ и средствам ПВО все российские ракеты были сбиты. 10 из 10 целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением.
Тревога сработала почти одновременно с работой ПВО, но надо понимать, что враг атаковал баллистическими ракетами,
– отметил представитель Киевской городской военной администрации.
К примеру, согласно тактико-техническим характеристикам скорость ракеты С-400 более 4000 километров в час, а скорость ракеты "Искандер-М" составляет почти 9000 километров в час.
К тому же ракеты летят с близкого расстояния – Брянской области России, расположенной в нескольких сотнях километров от Киева, и иногда сигнал воздушной тревоги не успевает срабатывать.
Россияне атаковали Киев баллистикой: коротко
- Оккупанты второй раз за последние два дня атаковали столицу высокоскоростными ракетами. Воздушные силы сбили все вражеские ракеты.
- В результате работы ПВО на левом берегу города упало много обломков. В Дарницком районе загорелся частный дом, а в Деснянском произошел пожар на 7 этаже 9-этажного жилого дома, из которого пришлось эвакуировать жителей, а также загорелось 8 автомобилей во дворе дома. Еще на двух локациях района, на открытой территории, обнаружили горящие обломки ракет.
- Во время российских обстрелов в Киеве был поврежден водопровод. Аварийные бригады оперативно устранили повреждения. В настоящее время водоснабжение в Днепровском районе нормализовано.