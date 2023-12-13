Начальник КМВА Сергей Попко рассказал, что в Днепровском районе Киева дом настолько поврежден, что пришлось эвакуировать жителей.

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В Киеве эвакуировали дом

В Днепровском районе в результате падения обломков зафиксировано повреждение фасада дома. Также загорелся седьмой этаж. Возгорание возникло на площади 2 квадратных метра.

По словам Попка, спасены 15 человек, из которых 4 детей. На месте работают подразделения ГСЧС и бригады медиков.

В Днепровском районе, где было зафиксировано повреждение фасада дома, возгорание на 7-м этаже и проведена эвакуация жителей – локализовано возгорание,

– сообщили в КГГА.

Спикер КВМА Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона добавил, что эксперты должны провести анализ состояния здания, в том числе разрушены ли опорные конструкции. Только после этого станет ясно, можно ли заселить в дом его обитателей. Так что пока это спрогнозировать сказать сложно.

Что известно о пострадавших

По словам Попка, в Киеве много пострадавших. Он рассказал, что в основном травмы связаны с порезами от стекла, в результате выбитых взрывной волной окон. Всем пострадавшим медики оказывают медицинскую помощь.

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