Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що у Дніпровському районі Києва будинок настільки пошкодило, що довелося евакуювати мешканців.
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У Києві евакуювали будинок
У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження фасаду будинку. Також загорівся сьомий поверх. Загоряння виникло на площі 2 квадратних метри.
За словами Попка, врятовано 15 людей, з яких 4 дітей. На місці працюють підрозділи ДСНС та бригади медиків.
В Дніпровському районі, де було зафіксовано пошкодження фасаду будинку, загоряння на 7-му поверсі та була проведена евакуація мешканців – локалізовано загоряння,
– повідомили в КМДА.
Речник КВМА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону додав, що експерти повинні провести аналіз стану будівлі, зокрема чи були зруйновані опорні конструкції. Лише після цього стане зрозуміло, чи можна заселити в будинок його мешканців. Тож поки що це спрогнозувати сказати важко.
Що відомо про постраждалих
За словами Попка, у Києві є багато постраждалих. Він розповів, що в основному травми пов'язані з порізами від скла, внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон. Усім потерпілим медики надають медичну допомогу.
Наслідки обстрілу Києва
- Близько 3 ночі у Києві раптово пролунали вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу.
- Відомо, що на столицю летіли 10 цілей по балістичній траєкторії. Їх усіх збив зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил.
- Моніторингові канали заявили, що ворог міг використати балістичні ракети "Іскандер-М". Однак у Повітряних силах наголосили, що тип ракет може бути встановлений лише після вивчення уламків відповідними службами.
- Відомо, що внаслідок атаки у столиці зафіксували 51 постраждалого, з них 6 дітей. Найстаршій пораненій – 80 років, наймолодшій – 5 рочків.