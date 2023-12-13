Якихось кілька годин тому Володимир Зеленський і Джо Байден разом виступали після перемовин у Вашингтоні. І вже близько 3 ночі 13 грудня Росія вкотре підтвердила свій статус країни-терористки.

Дивіться також На Одещині пролунали потужні вибухи: росіяни атакували "Шахедами", є поранені

Росіяни атакували Київ

Відомо, що близько 03:00 мешканці столиці прокинулися від вибухів. Через якусь миттєвість у Києві оголосили повітряну тривогу, пов'язану з атакою російських військових.

У КМВА о 03:00 звернулися до киян і гостей міста із закликом перебувати в укриттях. Додамо, що там варто бути доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги.

Як пишуть місцеві мешканці, у Києві пролунала серія вибухів. У моніторингових каналах зазначають, що ворог міг знову атакувати столицю балістичними ракетами.

О 03:03 Повітряні сили зазначили, що ракетна небезпека зберігається для Київської та Чернігівської областей. Власне, там і лунає наразі повітряна тривога.

За однією з версій, ворог міг запустити по столиці балістичні ракети "Іскандер-М". Цю інформацію можуть підтвердити або спростувати у Повітряних силах ЗСУ. Також підрахували моніторингові канали, що ракет могло бути близько 5.