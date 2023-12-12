Про кілька потужних вибухів в Одесі повідомили журналісти 24 Каналу, котрі перебувають у місті. Вони зазначили, що вибухи пролунали з різницею у кілька хвилин.

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Росіяни спрямували на Одесу "Шахеди"

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер о 20:54 звернувся до мешканців обласного центру.

ОДЕСА, дуже прошу: не виходьте з безпечних місць та не підходьте до вікон! Не виходьте на вулицю! Наші хлопці та дівчата працюють,

– наголосив він.

У ту ж хвилину надійшло повідомлення від Сил оборони півдня України. У ньому також підкреслюють, що ведеться бойова робота та закликають людей залишатися в укриттях.

Зауважимо, що о 19:51 глава ОВА звертався також до мешканців Білгород-Дністровського району. Він закликав їх не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати у безпечних місцях до відбою. А о 20:37 закликав не покидати укриттів мешканців Одеського району. Тоді ж стало відомо про вибухи на Одещині, зокрема, у Чорноморську.

Звернімо увагу! Станом на 21:00 повітряну тривогу оголосили в Одеській, Херсонській, Миколаївській і Вінницькій областях. Залишайтеся в укриттях, якщо у вашій області лунає повітряна тривога. Перебувайте там доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.

Тим часом "Шахеди" продовжують літати Україною. Як зазначили о 20:59 у Повітряних силах, група ударних БпЛА на межі Київської та Вінницької областей. Вони рухаються у західному напрямку.

У ніч проти 12 грудня сили ППО збили 9 "Шахедів"

Зранку 12 грудня у Повітряних силах підбили підсумки роботи за ніч. Зазначили, що ворог з окупованого Криму запустив дрони-камікадзе "Шахед". Але цього разу з району Балаклави.

За наявними даними, ворог запустив 15 дронів-камікадзе.Дев'ять із них вдалося знищити у різних областях. Їх збили підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони.

Також відомо, що ввечері 11 грудня зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили відразу дві керовані авіаційні ракети Х-59 на Запоріжжі та Дніпропетровщині.