Власне, у ніч проти 12 грудня в Україні було неспокійно. Росія запустила по містах нашої держави 15 ударних безпілотних літальних апаратів.

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Скільки дронів збила ППО України

Як пишуть у Повітряних силах, українським системам протиповітряної оборони вдалось збити 9 з 15 дронів-камікадзе в різних регіонах України. Важливо, що запускали цілі загарбники з окупованого Криму, а саме – з району Балаклави.

Усього зафіксовано пуски 15 ударних БпЛА Shahed-136/131, дев'ять із яких було знищено в різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони,

– йдеться у повідомленні.

Водночас у ЗСУ зазначають, що увечері 11 грудня, зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Росія щодня тероризує українців