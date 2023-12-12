Собственно, в ночь на 12 декабря в Украине было неспокойно. Россия запустила по городам нашего государства 15 ударных беспилотных летательных аппаратов.
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Сколько дронов сбила ПВО Украины
Как пишут в Воздушных силах, украинским системам противовоздушной обороны удалось сбить 9 из 15 дронов-камикадзе в разных регионах Украины. Важно, что запускали цели захватчики из оккупированного Крыма, а именно – из района Балаклавы.
Всего зафиксированы пуски 15 ударных БПЛА Shahed-136/131, девять из которых были уничтожены в разных областях Украины подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны,
– говорится в сообщении.
В то же время в ВСУ отмечают, что вечером 11 декабря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59 в Запорожской и Днепропетровской областях.
Россия ежедневно терроризирует украинцев
- В ночь на 12 декабря жители Харьковской области слышали взрывы. Перед тем в Воздушных силах предупреждали о ракетной угрозе, звучала воздушная тревога, длившаяся около получаса.
- Ближе к полуночи 11 декабря командование ПС предупреждали о применении врагом ударных беспилотников, в частности, по Хмельницкой области, Умани, Кропивницкому и другим городам.
- Неспокойно было и к утру того дня. Враг выпустил по Киеву ракеты. Впоследствии стало известно, что ПВО сбила 8 целей, летевших по баллистической территории. Обломки оружия упали в Дарницком районе столицы.
- Власти сообщили о пожаре, который оперативно удалось обуздать пожарным. Пострадали 4 человека – 3 женщины и один мужчина. Всем пострадавшим медики оказали помощь на месте, никто не нуждался в госпитализации.
- Также писали 11 декабря о применении оккупантами "Шахедов" по Югу Украины. Нашей противовоздушной обороне удалось сбить все 18 ударных дронов. В основном – именно в Николаевской области.