В ночь на 11 декабря враг атаковал наше государство 18 ударными дронами. И хоть Силы ПВО сбили все воздушные цели на Юге Украины, не обошлось без повреждений инфраструктурных объектов.

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Атака дронов на Юг Украины

Силы обороны Юга информируют, что из 18 "Шахедов":

2 было ликвидировано над Одесщиной;

3 – в Херсонской области;

13 – в Николаевской области.

Кроме того, известно, что обломки дронов-камикадзе повредили:

в Куцурубской и Снегиревской общинах – складские помещения агропредприятий и сельскохозяйственную технику;

в Очаковской общине – частные дома местных жителей.

Пожары оперативно обуздали пожарные. Информация о пострадавших не поступала,

– говорится в сообщении.

Также глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о работе противовоздушной обороны в регионе. По его словам, враг бил "Шахедами" по Николаевщине ночью 10 декабря.

Был поврежден в результате жилой дом в городе Очакове, но пострадавших среди людей нет.

Ночью 10 декабря в населенном пункте Куцурубской общины, также в результате падения обломков сбитого Shahed-131/136, возник пожар складского помещения с оперативно ликвидированной сельскохозяйственной техникой. Пострадавших нет,

– констатировал Ким.

В Снегиревке в результате падения обломков сбитого беспилотника возникло возгорание пустого складского помещения на территории агропредприятия. Огонь оперативно ликвидировали соответствующие службы.

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Удар баллистикой по Киеву