Воздушную тревогу в Киевской области объявили после того, как раздались первые взрывы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему так произошло.

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На реагирование есть считанные минуты

Россия запустила летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.

Воздушная тревога в Киве и области была объявлена после первых взрывов. Игнат объяснил, что баллистические ракеты летят очень быстро и у противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать враждебные цели.

Вы знаете, что такое баллистика, потому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить,

– объяснил Игнат.

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