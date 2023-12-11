Воздушную тревогу в Киевской области объявили после того, как раздались первые взрывы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил, почему так произошло.
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На реагирование есть считанные минуты
Россия запустила летящие баллистической траекторией ракеты с северного направления. Вероятно, враг совершал пуски с территории Брянской области.
Воздушная тревога в Киве и области была объявлена после первых взрывов. Игнат объяснил, что баллистические ракеты летят очень быстро и у противовоздушной обороны есть считанные минуты, чтобы отреагировать на угрозу и ликвидировать враждебные цели.
Вы знаете, что такое баллистика, потому и время на объявление воздушной тревоги ограничено. Это происходит уже не в первый раз, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально – считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить,
– объяснил Игнат.
Ракетная атака на Киев 11 декабря: что известно
- Около 04:15 в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Сигналам тревоги предшествовало несколько взрывов.
- Россия запустила в направлении столицы 8 баллистических ракет. Силы и средства воздушного командования "Центр" уничтожили все цели.
- Обломки сбитых ракет упали в Дарницком районе столицы. Одни обломки упали на недостроенное здание, из-за чего вспыхнул пожар. На место выехали спасатели и оперативно ликвидировали возгорание. Еще один обломок обнаружили на газоне. Кроме того, часть обломков также упала на территории магазина-склада в Дарницком районе. Там обошлось без пожара и повреждений здания.
- К сожалению, есть пострадавшие. Сначала в КМВА сообщили о двух пострадавших в результате атаки – 31-летнем мужчине, он получил осколочные ранения нижних конечностей, и 33-летней женщине, которая имела острую реакцию на стресс.Позже количество пострадавших возросло до 4 человек – один мужчина 1992 года рождения и три женщины – 1963, 1990 и 1992 года рождения. Все пострадавшие получили помощь на месте.