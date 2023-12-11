Повітряну тривогу на Київщині оголосили після того, як пролунали перші вибухи. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чому так сталося.

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На реагування є лічені хвилини

Росія запустила ракети, що летять балістичною траєкторією, з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

Повітряну тривогу у Киві та області оголосили після перших вибухів. Ігнат пояснив, що балістичні ракети летять надзвичайно швидко й у протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі.

Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально – лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити,

– пояснив Ігнат.

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