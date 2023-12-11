Усі балістичні ракети ворог спрямував на Київщину. У столиці унаслідок падіння уламків виникла пожежа у Дарницькому районі, а також постраждало 4 осіб.

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У Повітряних силах відзвітували про влучну роботу

У ніч на 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Shahed" з тимчасово окупованого Криму. Як уточнили в Повітряних силах, райони пусків ударних БпЛА – мис Чауда та авіабаза Бельбек.

Усього зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Сили ППО влучно відпрацювали та збили усі ворожі дрони.

Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною в зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України,

– мовиться у повідомленні.

Крім того, зранку, близько о 04:00, ворог атакував Київ балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо – із Брянської області. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр". Наразі уточнюється тип балістичних ракет, якими атакували окупанти.



Сили ППО збили усі ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ