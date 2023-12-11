У ніч на 11 грудня ворог атакував нашу державу 18 ударними дронами. І хоч Сили ППО збили усі повітряні цілі на Півдні України, не обійшлось без пошкоджень інфраструктурних об'єктів.

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Атака дронів на Південь України

Сили оборони Півдня інформують, що з 18 "Шахедів":

2 було ліквідовано Одещині;

3 – у Херсонській області;

13 – на Миколаївщині.

Окрім того, відомо, що уламки дронів-камікадзе пошкодили:

у Куцурубській і Снігурівській громадах – складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарську техніку;

в Очаківській громаді – приватні будинки місцевих жителів.

Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило,

– йдеться у повідомленні.

Також голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про роботу протиповітряної оборони в регіоні. За його словами, ворог бив "Шахедами" по Миколаївщині вночі 10 грудня.

Було пошкоджено внаслідок цього житловий будинок в місті Очакові, але постраждалих серед людей немає.

Вночі 10 грудня в населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого Shahed-131/136, виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає,

– констатував Кім.

Водночас у Снігурівці внаслідок падіння уламків збитого безпілотника виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства. Вогонь оперативно ліквідовували відповідні служби.

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