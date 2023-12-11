Важливо, що у ніч на 11 грудня російські окупанти випустили не прості ракети, а балістичні. Перший заступник голови Дарницької районної військової адміністрації поширив світлини наслідків падіння уламків повітряних цілей.

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Який вигляд має Київ після нічної атаки

Посадовець Микола Калашник зазначив, що частини збитих балістичних ракет впали у Бортничах – це мікрорайон, що на лівому березі столиці. Водночас, за його словами, на місця подій виїхали правоохоронці та вибухотехніки.

Пошкодження і руйнування внаслідок удару по Києву / Фото Дарницької РВА

Зверніть увагу! У Київській міській військовій адміністрації наголошували, що інформація про падіння уламків ракет у Голосіївському районі не відповідає дійсності.

У Держаній службі з надзвичайних ситуацій також розповідали про наслідки атаки. Там уточнили, що вибуховою хвилею було пошкоджено вікна приватного будинку.

Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено. Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, відомо, що на місцях подій працювали 10 рятувальників та 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Наслідки ракетної атаки на Київ / Фото ДСНС, ЗМІ

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