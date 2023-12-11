Важно, что у ночь на 11 декабря российские оккупанты выпустили не простые ракеты, а баллистические. Первый заместитель председателя Дарницкой районной военной администрации распространил фотографии последствий падения обломков воздушных целей.

Смотрите также Враг комбинированно атаковал Украину "Шахедами" и ракетами: как отработала ПВО

Как выглядит Киев после ночной атаки

Чиновник Николай Калашник отметил, что части сбитых баллистических ракет упали в Бортничах – это микрорайон на левом берегу столицы. В то же время, по его словам, на места происшествия выехали правоохранители и взрывотехники.

Повреждение и разрушение в результате удара по Киеву / Фото Дарницкой РВА

Обратите внимание! В Киевской городской военной администрации отмечали, что информация о падении обломков ракет в Голосеевском районе не соответствует действительности.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям также рассказывали о последствиях атаки. Там уточнили, что взрывной волной были повреждены окна частного дома.

Спасатели обследовали поврежденное здание. Пожар не обнаружен. Еще по одному адресу поврежден забор и выбиты стекла,

– говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что на местах происшествия работали 10 спасателей и 2 единицы основной пожарно-спасательной техники. Полиция задокументировала последствия очередного военного преступления России.

Последствия ракетной атаки на Киев / Фото ГСЧС, СМИ

Больше об ударе баллистикой по столице