Украинский лидер подчеркнул, что российские террористы обязательно получат ответ. Об этом пишет 24 Канал.

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Россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны

Президент отметил, что этой ночью защитники неба сбили все 10 баллистических ракет. Глава государства поблагодарил наши Воздушные силы и партнеров.

Отметил, что всем пострадавшим уже оказывают помощь. Также Зеленский поблагодарил службы, которые спасают, помогают и ликвидируют последствия.

Он подчеркнул, что будем и дальше работать, наращивая наши мощности для защиты. Более того, уже есть новые мощные договоренности. Работаем над ускорением снабжения, сказал президент.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что договорился с Джо Байденом работать над увеличением количества систем ПВО в Украине.

Страна-террорист продемонстрировала, насколько важно это решение,

– отметил Владимир Зеленский.

Подчеркнул, что каждая дополнительная система ПВО важна. Каждая партия ракет для систем ПВО – важна. Ведь это важно для людей, для городов и в целом для Украины, потому что это спасает жизнь.

А Россия в очередной раз подтвердила свое звание позорной страны, выпускающей ракеты ночью, ударяя по жилым кварталам, детским садам и энергетическим объектам зимой. Ответ на все это будет. Обязательно!

– подчеркнул президент.

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