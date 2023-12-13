Український лідер наголосив, що російські терористи обов'язково отримають відповідь. Про це пише 24 Канал.

Зверніть увагу Ворог обстріляв Київ балістичними ракетами: все, що відомо про нічну атаку

Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни

Президент зауважив, що цієї ночі захисники неба збили всі 10 балістичних ракет. Глава держави подякував нашим Повітряним силам і партнерам.

Зазначив, що усім постраждалим вже надають допомогу. Також Зеленський подякував службам, які рятують, допомагають та ліквідовують наслідки.

Наголосив, що будемо й надалі працювати, нарощуючи наші потужності для захисту. Ба більше, вже є нові потужні домовленості. Працюємо над прискоренням постачання, сказав президент.

Окрім того, український лідер розповів, що домовився з Джо Байденом працювати над збільшенням кількості систем ППО в Україні.

Країна-терорист продемонструвала, наскільки важливе це рішення,

– зазначив Володимир Зеленський.

Наголосив, що кожна додаткова система ППО важлива. Кожна партія ракет для систем ППО – важлива. Адже це важливо для людей, для міст і в цілому для України, бо це рятує життя.

А Росія вкотре підтвердила своє звання ганебної країни, що випускає ракети вночі, б'ючи по житлових кварталах, дитячих садочках та енергетичних об'єктах узимку. Відповідь на все це буде. Обов'язково!

– підкреслив президент.

Це треба побачити Нічний обстріл Києва: кадри зі столиці після атаки ворога

Зверніть увагу! Внаслідок російського обстрілу у столиці постраждали щонайменше 53 людини. Зокрема, 6 дітей. Начальник КМВА розповів, що 20 потерпілих госпіталізували.