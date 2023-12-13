Так, ППО знищила всі ворожі цілі, які летіли в напрямку столиці по балістичній траєкторії. Окрім того, збила 10 "Шахедів".

Важливо Ворог обстріляв Київ балістичними ракетами: все, що відомо про нічну атаку

У Повітряних силах розповіли, що вночі 13 грудня окупанти атакували безпілотниками типу "Shahed" з району Балаклави (окупований Крим). Загалом зафіксовано пуски 10 "Шахедів".

Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України,

– підкреслили військові.

Додали, що майже всі ворожі БпЛА збито на Одещині – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Рівно о 3 годині ночі росіяни завдали ракетного удару по столиці України.

Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами,

– підкреслили в Повітряних силах.



