Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За словами Кличка, аварійні бригади вже працюють на місці, щоб оперативно ліквідувати пошкодження.

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"Внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі", – ідеться в повідомленні.

Також мер повідомив, що під час нічної атаки на столицю, за попередньою інформацією, сталось падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці.

Є постраждалі

За останніми даними, відомо про 34 постраждалих у Дніпровському районі столиці. 15 госпіталізували, 19 отримали допомогу медиків на місці.