Олена Кухаренко є жителькою Дніпровського району столиці. У її квартирі, яка розташована на першому поверсі, унаслідок сьогоднішньої атаки вилетіло вікно. Про те, наскільки сильною була атака, вона розповіла журналістам телеканалу "Київ".
Дивіться також Нічний обстріл Києва: кадри зі столиці після атаки ворога
Я прокинулась від того, що бахнуло. І на рівні першого поверху горить полум'я в дитячому садку на дитячому майданчику. Два полум'я. Потім бах-бах. Я прокинулась навпроти вікна у кімнаті. Склопакет живий якось лишився, а рама пластикова вилетіла на кухні перший поверх,
– розповіла жінка.
Киянка розповіла, як прокинулась від вибухів: відео
Наслідки обстрілу
Унаслідок атаки постраждали 53 людини: 20-х із них госпіталізували до лікарень. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці, серед потерпілих – шестеро дітей. Загиблих унаслідок нічної атаки – немає.
Найбільше постраждалих у Дніпровському районі – 45 людей. У них переважно діагностували травми, пов'язані з порізами від скла внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.
Власне і руйнування наймасштабніші у Дніпровському районі. Зокрема, сталося загоряння приватного житлового будинку, рятувальники проводили евакуацію жителів.
За даними МВС, усього було врятовано 17 людей, з яких 5 людей не могли самостійно пересуватися та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.
Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків / Фото ДСНС
Головне про атаку
- Вибухи у столиці прогриміли близько 3 години ночі. Опісля оголосили тривогу.
- У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російські війська завдали по Києву ракетного удару, застосувавши 10 ракет, серед яких зенітні керовані ракети С-400 й крилаті ракети "Іскандер".
- Повітряні сили знищили усі 10 ракет.