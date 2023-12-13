Олена Кухаренко є жителькою Дніпровського району столиці. У її квартирі, яка розташована на першому поверсі, унаслідок сьогоднішньої атаки вилетіло вікно. Про те, наскільки сильною була атака, вона розповіла журналістам телеканалу "Київ".

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Я прокинулась від того, що бахнуло. І на рівні першого поверху горить полум'я в дитячому садку на дитячому майданчику. Два полум'я. Потім бах-бах. Я прокинулась навпроти вікна у кімнаті. Склопакет живий якось лишився, а рама пластикова вилетіла на кухні перший поверх,

– розповіла жінка.

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Наслідки обстрілу

Унаслідок атаки постраждали 53 людини: 20-х із них госпіталізували до лікарень. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці, серед потерпілих – шестеро дітей. Загиблих унаслідок нічної атаки – немає.

Найбільше постраждалих у Дніпровському районі – 45 людей. У них переважно діагностували травми, пов'язані з порізами від скла внаслідок вибитих вибуховою хвилею вікон.

Власне і руйнування наймасштабніші у Дніпровському районі. Зокрема, сталося загоряння приватного житлового будинку, рятувальники проводили евакуацію жителів.

За даними МВС, усього було врятовано 17 людей, з яких 5 людей не могли самостійно пересуватися та 7 дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

Рятувальники евакуювали мешканців пошкоджених будинків / Фото ДСНС

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