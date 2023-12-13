Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зранку 13 грудня у себе в телеграм-каналі. За його словами, ціллю ворога є об'єкт критичної інфраструктури.

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Ціль росіян – об'єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б'ють, – зазначив Єрмак.

Керівник ОП не уточнив будь-яких інших деталей.

Чим б'є ворог по столиці

Також Андрій Єрмак повідомив, що удари по Києву ворог міг завдавати ракетами 48Н6 з комплексу С400.

До слова, у ранковому зведенні Генштабу вказано, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер").

Відповідь за атаку буде

Сили ППО збили усі 10 балістичних ракет, які летіли на столицю. Попри це, є постраждалі та руйнування. В ОП наголосили, що відповідь за цинічну атаку ворога – обов'язково буде.

Ефективність західної зброї в руках українських воїнів не піддається сумніву. Але є постраждалі внаслідок падіння уламків російських ракет, горіли будинки. По Києву б‘ють балістикою. Відповідь за такі дії знайде цих терористів, інакше не буде. Україна завжди дає здачі,

– зазначив Єрмак.

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