В Воздушных силах сообщили, что противовоздушная оборона уничтожила 10 баллистических ракет и столько же ударных БПЛА.
Важно Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атаке
Ночью 13 декабря Россия атаковала Украину ракетами и "Шахедами". Мощно отработала противовоздушная оборона.
В Воздушных силах сообщили, что противовоздушная оборона уничтожила 10 баллистических ракет и столько же ударных БПЛА.
Важно Враг обстрелял Киев баллистическими ракетами: все, что известно о ночной атаке