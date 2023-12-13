Пуски балістики зафіксувати дуже складно, а час польоту ракети дуже короткий. Про це 24 Каналу сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, зауваживши, що між пуском ракети й роботою протиповітряної оборони лічені хвилини.

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Іноді сигнал повітряної тривоги не встигає спрацьовати

Унаслідок російського терору постраждало 53 людини, серед яких 6 дітей. Уламки збитих ракет пошкодили багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти, дитячий майданчик та лікарню.

На жаль, є поранені та пошкоджені будинки. Але якби ракета долетіла до цілі, то наслідки були б набагато страшніші,

– мовив Шаманов.

Завдяки Повітряним силам ЗСУ та засобам ППО всі російські ракети були збиті. 10 з 10 цілей, що летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом.

Тривога спрацювала майже одночасно з роботою ППО, але треба розуміти, що ворог атакував балістичними ракетами,

– зазначив речник Київської міської військової адміністрації.

До прикладу, згідно з тактико-технічними характеристиками, швидкість ракети С-400 понад 4000 кілометрів за годину, а швидкість ракети "Іскандер-М" становить майже 9000 кілометрів за годину.

До того ж ракети летять з близької відстані – Брянської області Росії, яка розташована за кілька сотень кілометрів від Києва, й іноді сигнал повітряної тривоги не встигає спрацьовувати.

Росіяни атакували Київ балістикою: коротко