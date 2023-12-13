Пуски балістики зафіксувати дуже складно, а час польоту ракети дуже короткий. Про це 24 Каналу сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов, зауваживши, що між пуском ракети й роботою протиповітряної оборони лічені хвилини.
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Іноді сигнал повітряної тривоги не встигає спрацьовати
Унаслідок російського терору постраждало 53 людини, серед яких 6 дітей. Уламки збитих ракет пошкодили багатоквартирні та приватні будинки, заклад освіти, дитячий майданчик та лікарню.
На жаль, є поранені та пошкоджені будинки. Але якби ракета долетіла до цілі, то наслідки були б набагато страшніші,
– мовив Шаманов.
Завдяки Повітряним силам ЗСУ та засобам ППО всі російські ракети були збиті. 10 з 10 цілей, що летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом.
Тривога спрацювала майже одночасно з роботою ППО, але треба розуміти, що ворог атакував балістичними ракетами,
– зазначив речник Київської міської військової адміністрації.
До прикладу, згідно з тактико-технічними характеристиками, швидкість ракети С-400 понад 4000 кілометрів за годину, а швидкість ракети "Іскандер-М" становить майже 9000 кілометрів за годину.
До того ж ракети летять з близької відстані – Брянської області Росії, яка розташована за кілька сотень кілометрів від Києва, й іноді сигнал повітряної тривоги не встигає спрацьовувати.
Росіяни атакували Київ балістикою: коротко
- Окупанти вдруге за останні два дні атакували столицю високошвидкісними ракетами. Повітряні сили збили всі ворожі ракети.
- Унаслідок роботи ППО на лівому березі міста впало багато уламків. У Дарницькому районі загорівся приватний будинок, а у Деснянському сталася пожежа на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку, з якого довелося евакуювати мешканців, а також загорілося 8 авто у дворі будинку. Ще на двох локаціях району, на відкритій території, виявили палаючі уламки ракет.
- Під час російського обстрілу в Києві було пошкоджено водопровід. Аварійні бригади оперативно ліквідувати пошкодження. Наразі водопостачання у Дніпровському районі нормалізовано.