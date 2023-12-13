На жаль, середа 13 грудня не стала винятком – окупанти знову пустили ударні БпЛА по Півдню. Уночі ж була ракетна атака балістикою по Києву. Близько восьмої вечора в Одесі чули вибухи, передають кореспонденти 24 Каналу.

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Куди летять "Шахеди" увечері 13 грудня

О 18:55 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу Shahed із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської.

О 19:27 стало відомо про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

О 19:41 Повітряні сили написали, що напрямок руху дронів-камікадзе – Білгород-Дністровський район



Повітряні тривоги в Україні станом на 19:40

На 19:56 повітряна тривога є тільки в Одеській і Запорізькій областях.

Раніше ПС повідомляли про ракету в напрямку Кривого Рогу та загрозу балістичного удару.

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