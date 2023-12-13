Если в прошлый раз, 11 декабря, взрывы были в четыре утра, то в ночь на среду – в три. В обоих случаях тревога звучала уже после работы ПВО. Валентина Полищук сделала фоторепортаж для 24 Канала, в нем можно видеть последствия ночных обстрелов Киева 13 декабря.
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Каковы последствия ракетной атаки по столице в ночь на 13 декабря
Из-за атаки пострадали жилой дом, детский сад и больница.
Последствия ракетной атаки россиян по Киеву 13 декабря 2023 / Фото Валентины Полищук
К сожалению, из-за ночной атаки есть разрушения. На фотографиях хорошо заметны не только разбитые стекла, но и сожженные квартиры, автомобили и воронка от ракеты во дворе.
Киевляне после ракетной атаки по столице 13 декабря 2023 года: люди смотрят на то, что Россия сделала с их домами / Фото Валентины Полищук
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Что известно о ночном ударе баллистикой по Киеву 13 декабря
- Россияне подло били по столице десятью баллистическими ракетами ночью. Противовоздушная оборона сбила все, но обломки лишили людей домов.
- Городские власти обещают восстановить многоквартирный дом в Днепровском районе после экспертизы. Если же повреждения конструкций критичные, рассмотрят вариант капитального восстановления дома.
- Также восстановят детсад, который повредило обломками. Пострадало и здание больницы.
- От атаки пострадали 53 человека. Из них 20 госпитализировали, в том числе двоих детей. Другим медики помогли на месте, в том числе шестерым детям.
- Били, вероятно, "Искандером", С-300 или С-400. Поскольку это баллистические ракеты, то времени на реагирование очень мало. Поэтому тревогу включают уже после работы ПВО.