Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он отметил, что одной из особенностей использование ракет от С-400 есть меньшее время подлета ракеты.

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Какая особенность работы Patriot

Специфика работы ЗРК Patriot состоит в том, что он уничтожает вражеские ракеты на нисходящей траектории. При движении российской цели комплекс фиксирует ее маршрут и рассчитывает точку встречи, в которую будет направлена зенитная ракета.

Иными словами, даже в случае, если Patriot зафиксирует ракету раньше, чем она начнет заходить на нисходящую траекторию, комплекс будет ожидать на момент, когда она начнет опускаться.

"Это могут быть минуты или секунды, или даже судьбы секунд. Но (принцип действия Patriot – 24 Канал) именно такой, что ракета не гонится за ракетой ", – подчеркнул Свитан.

Россия использует более опасные ракеты

Скорость реагирования на российские цели зависит также от типа российских ракет и их траектории поражения.

"Если это были ракеты от комплекса С-400 (48Н6 – 24 Канал), то они заходят по более пологой траектории, чем "Искандеры", которые "заходят в космос" на десятки километров, а уже потом вертикально (опускаются на цель – 24 Канал)", – объяснил военный эксперт.

Благодаря этому подлетное время ракет С-400 к цели меньше, из-за чего о них труднее предупреждать гражданское население Например, атакуя Харьков, российские зенитные ракеты заходят на поражение цели уже через 40 секунд после пуска, из-за чего системы оповещения не успевают сообщать об опасности.

Важно! Использование ракет 48Н6 (и ее модификаций) от ЗРК С-400 для поражения наземных целей является для России вызовом, ведь эти ракеты нужны агрессору для прикрытия неба над стратегически важными объектами. Их количество на вооружении России может превышать тысячу, но они также достаточно дороги в изготовлении.

Единственный способ предотвратить такие угрозы – использование систем наподобие Arrow 3, которые способны сбивать вражеские ракеты еще на восходящей траектории, не дожидаясь момента, пока они начнут заходить на цель.

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