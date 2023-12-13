Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, прокомментировав ракетный удар по Киеву 13 декабря. Скорее всего, это были ракеты 48Н6 из комплексов С-400.

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Чем опасны удары по С-400

Как отметил Катков, Россия запустила сразу десять баллистических ракет. Это своеобразный "рекорд" за все время массированных ударов по Киеву.

Сегодня ночью Россия запустила самое большое количество баллистических ракет по городу. Также это рекорд по эффективности противоракетной обороны Украины, огромный профессионализм и мастерство украинских защитников. Потому что одновременно уничтожить 10 баллистических ракет, когда речь идет о секундах на уничтожение – это огромное испытание,

– сказал Катков.

У таких ракет есть радиокомандная система наведения. Враг ведет зенитную ракету с помощью радиолокационной станции и указывает траекторию полета. Однако после выхода за радиогоризонт, который при запуске на дальности 250 километров случиться уже на высоте 1 – 1,5 километра, управление теряется.

Чем дальше осуществляется запуск – тем раньше ракета потеряет связь с РЛС. После этого она просто куда-то падает. Поэтому целями для зенитных ракет С-400 есть не отдельные объекты, а город. Куда она упадет – туда упадет. Поэтому такие удары – это исключительно о терроризме.

– подчеркнул Катков.

Противодействовать таким ударам можно. Но для этого нужно, чтобы международные партнеры наконец-то разрешили использовать западное вооружение для ударов по России.

Времени на предупреждение людей практически нет

Время подлета баллистической ракеты на дальности в 300 километров составляет около 300 – 360 секунд. Сразу после запуска обнаружить его практически невозможно. После сигнала воздушной тревоги у людей остается, в удачном случае, около 250 – 270 секунд, чтобы скрыться. Это очень мало.

Саму ракету реально сбить с западных комплексов типа Patriot или SAMP/T. Там есть кинетический перехватчик, врезающийся во вражескую ракету. Однако боевая часть ракет к С-400 расположена ближе к середине, а две трети занимает твердотопливный двигатель. Поэтому часто бывает, что боевая часть под действием гравитации просто где-то падает.

К сожалению, системы Patriot – в дефиците в мире. К примеру, Соединенные Штаты имеют только 60 батарей системы ПРО. Однако уже есть чрезвычайно интересный проект относительно объединения ракет и пусковой установки Patriot с украинской РЛС. Если его удастся осуществить, то Украина существенно усилит свои противоракетные возможности.

Ракетная атака по Киеву 13 декабря: коротко