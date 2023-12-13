Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, прокоментувавши ракетний удар по Києву 13 грудня. Найімовірніше, це були ракети 48Н6 з комплексів С-400.

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Чим небезпечні удари з С-400

Як наголосив Катков, Росія запустила одразу 10 балістичних ракет. Це – своєрідний "рекорд" за увесь час масованих ударів по Києву.

Сьогодні вночі Росія запустила найбільшу кількість балістичних ракет по місту. Також це рекорд щодо ефективності протиракетної оборони України, величезний професіоналізм та майстерність українських захисників. Бо одночасно знищити 10 балістичних ракет, коли йдеться про секунди на збиття, – це величезне випробування,

– сказав Катков.

У таких ракет є радіокомандна система наведення. Ворог веде зенітну ракету за допомогою радіолокаційної станції та вказує траєкторію польоту. Однак після виходу за радіогоризонт, що при запуску на дальності 250 кілометрів станеться вже на висоті 1 – 1,5 кілометра, керування втрачається.

Чим далі здійснюється запуск – тим раніше ракета втратить зв'язок з РЛС. Після цього вона просто кудись падає. Тому цілями для зенітних ракет С-400 є не окремі об'єкти, а місто. Куди вона впаде – туди впаде. Тому такі удари – це виключно про тероризм,

– наголосив Катков.

Протидіяти таким ударам можна. Але для цього потрібно, щоб міжнародні партнери нарешті дозволили використовувати західне озброєння для ударів по Росії.

Часу на попередження людей практично немає

Час підльоту балістичної ракети на дальності в 300 кілометрів становить близько 300 – 360 секунд. Одразу після запуску виявити її практично неможливо. Після сигналу повітряної тривоги в людей залишається, якщо пощастить, близько 250 – 270 секунд, щоб заховатися. Це – надзвичайно мало.

Саму ракету реально збити із західних комплексів на кшталт Patriot або SAMP/T. Там є кінетичний перехоплювач, який врізається у ворожу ракету. Однак бойова частина ракет до С-400 розташована ближче до середини, а дві третіх займає твердопаливний двигун. Тому часто буває, що бойова частина під дією гравітації просто десь падає.

На жаль, систем Patriot є в справжньому дефіциті у світі. До прикладу, Сполучені Штати мають лише 60 батарей цієї системи ПРО. Однак вже є надзвичайно цікавий проєкт, щодо об'єднання ракет та пускової установки Patriot до української РЛС. Якщо його вдасться здійснити, то Україна суттєво посилить свої протиракетні можливості.

Ракетна атака по Києву 13 грудня: коротко