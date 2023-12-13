10 из 10 ракет Воздушные силы ВСУ сбили, но в результате падения обломков в Днепровском районе столицы существенно поврежден многоэтажный дом. Киевлянин Александр, проживающий в этом доме, рассказал 24 Каналу о первых минутах после взрыва.
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Житель поврежденного дома о последствиях атаки
Во время ракетных обстрелов Александр вместе с сыном спали, но в 3 часа ночи мужчина проснулся от громкого взрыва.
Он (сын – 24 Канал) был в другой комнате. Я начал кричать, звать его. Слава богу, сын отозвался – мне больше ничего не нужно было,
– сказал Александр.
В квартире взрывной волной выбило окна и почти все изуродовало. Чудом уцелел компьютер сына и самокат. Теперь жить в собственной квартире семья не может, потому пока будут жить у родственников.
К слову, дом настолько поврежден, что пришлось эвакуировать жителей. Спикер КВМА Михаил Шаманов сообщил, что эксперты должны провести анализ состояния здания, в том числе были ли разрушены опорные конструкции. Только после этого станет ясно, можно ли заселить в дом жителей.
В квартире все разнесло. Чайник новый только купили, так даже у него ручку оторвало,
– сказал мужчина.
Автомобиль Александра также разбит, ведь был припаркован во дворе.
Нас не преодолеют, как бы сильно не пугали,
– добавил житель поврежденного дома.
Он отметил, что медики и спасатели оперативно приехали и оказали всю необходимую помощь, а волонтеры раздавали людям горячие напитки и печенье. Кроме этого, представители власти записали все материальные убытки, которые понес Александр, в результате вражеской атаки.
Последствия ракетных обстрелов Киева
- В ночь на 13 декабря российские оккупанты цинично атаковали Киев баллистическими ракетами. В общем, в результате атаки пострадали 53 человека, среди них 6 детей.
- В настоящее время 20 потерпевших госпитализировали. 34 человека получили резаные раны тела. Еще в 8 – острая реакция на стресс. У остальных: ЗЧМТ, кровоподтеки, ожоги и другие травмы. Информации по поводу погибших нет.
- Также в результате атаки на Киев повреждены медучреждения, частные дома и детский сад.