10 з 10 ракет Повітряні сили ЗСУ збили, але внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі столиці суттєво пошкоджено багатоповерховий будинок. Киянин Олександр, який мешкає у цьому будинку, розповів 24 Каналу про перші хвилини після вибуху.

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Мешканець пошкодженого будинку про наслідки атаки

Під час ракетного обстрілу Олександр разом з сином спали, але о 3 годині ночі чоловік прокинувся від гучного вибуху.

Він (син – 24 Канал) був в іншій кімнаті. Я почав кричати, кликати його. Слава богу, син відгукнувся – мені більше нічого не треба було,

– сказав Олександр.

У квартирі вибуховою хвилею вибило вікна й майже все понівечило. Дивом вцілів комп'ютер сина та самокат. Тепер жити у власній квартирі сім'я не може, тому поки будуть жити у родичів.

До слова, будинок настільки пошкодило, що довелося евакуювати мешканців. Речник КВМА Михайло Шаманов повідомив, що експерти повинні провести аналіз стану будівлі, зокрема чи були зруйновані опорні конструкції. Лише після цього стане зрозуміло, чи можна заселити в будинок мешканців.

У квартирі все рознесло. Чайник новий тільки купили, то навіть у нього ручку відірвало,

– мовив чоловік.

Автівка Олександра також розтрощена, адже була припаркована у дворі.

Нас не подолають, як би сильно не лякали,

– додав мешканець пошкодженого будинку.

Він зауважив, що медики та рятувальники оперативно приїхали й надали всю необхідну допомогу, а волонтери роздавали людям гарячі напої та печиво. Крім цього, представники влади записали всі матеріальні збитки, які зазнав Олександр, внаслідок ворожої атаки.

Наслідки ракетного обстрілу Києва