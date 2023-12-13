Протиповітряна оборона знищила 10 високошвидкісних ракет, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії. Проте уламки збитих повітряних цілей наробили чимало лиха. 24 Канал показав кадри з району, який найбільше постраждав під час обстрілу.

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Деталі нічного обстрілу

Унаслідок роботи ППО у місті впало близько десятка уламків збитих ракет. Зокрема, в Дніпровському районі сталось загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто у дворі будинку. Ще на двох локаціях району, на відкритій території, виявили палаючі уламки ракет.

Внаслідок нічного ракетного обстрілу в Києві постраждало 53 людини. Зокрема, 36 жінок і 17 чоловіків. Шестеро постраждалих – діти.

До нас звернулося понад 400 людей за гарячими напоями та їжею. Також зверталися люди, які потребували теплого одягу. Ми надавали термоковдри. Близько 20 людей отримали домедичну допомогу. Серед постраждалих, на жаль, були діти,

– розповіла представниця Червоного Хреста, яка надає допомогу постраждалим.

За її словами, першу допомогу надали сім'ї з дітьми та евакуювали їх. Найбільше поранень люди отримали від скла, яке побилося внаслідок потужної вибухової хвилі. Багато людей зверталися за психологічною допомогою.

Нині у подвір'ї величезна вирва. Пошкоджений будинок, дитячий садок, який розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках і школі.

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