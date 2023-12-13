Чому вона утворилась пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За його словами, це нормально для роботи ППО, адже не завжди збита ракета вибухає у повітрі.

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Щодо вирви, до якої так прискіпливо придивляються із думкою "як же так, начебто усі цілі збиті". Ми пояснюємо, як відбувається ураження ракети: балістику збиває спеціальна ракета, вона має влучити у неї, це чіткий, влучний удар. Відбувається зіткнення, вибух і не завжди ракети вибухає в повітрі,

– пояснив Юрій Ігнат.

За його словами, після того, як ракету уражено, вона є збитою, змінюється її траєкторія і вона просто падає вниз.

"Бойова частина не розірвалась і ракета вибухнула на землі, але до цілі вона не долетіла. Ця ракета є збитою", – наголосив Ігнат.

Вирва на проспекті Перова

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомляв, що на бульварі Перова утворилась величезна вирва від уламків ракети. Наразі там затоплений підземний перехід. Служби працюють над відновленням водопостачання внаслідок перебитого водогону.

Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі.



У Києві після атаки утворилась величезна вирва / Фото Нацполіції

Зауважте. Вирва утворилася після того, як впала та частина ракети, яка несла бойовий заряд, який здетонував. Навколо місця, де впали уламки - все розбите. Будинок, який стоя поряд, зазнав значних руйнувань.

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