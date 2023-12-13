Про це повідомив міський голова. Віталій Кличко уточнив, що пошкодження сталося у Дніпровському районі.
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Уламки ракети пошкодили водопровідну мережу
У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги, сталося пошкодження водопровідної мережі,
– розповів мер.
Кличко додав, що аварійні бригади вже працюють на місці, аби оперативно ліквідувати пошкодження.
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Кількість постраждалих знову зросла
- У КМВА повідомили, станом на 6 ранку у Києві внаслідок ворожої атаки постраждала 51 людина. Зокрема, 6 дітей.
- Найстаршій постраждалій 80 років, наймолодшій – 5. Усім надана медична допомога.
- Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що інформації щодо жертв немає.