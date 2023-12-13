Об этом сообщил городской голова. Виталий Кличко уточнил, что повреждение произошло в Днепровском районе.

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Обломки ракеты повредили водопроводную сеть

В Днепровском районе, вследствие падения обломков ракеты на проезжую часть дороги, произошло повреждение водопроводной сети,

– рассказал мэр.

Кличко добавил, что аварийные бригады уже работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения.

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Обновление. В 07:31 в КГГА сообщили, что водоснабжение в Днепровском районе нормализовано. Специалисты "Киевводоканал" выполнили оперативные переключения. На 7 утра все потребители с водоснабжением.

Количество пострадавших снова возросло

В КГВА сообщили, по состоянию на 6 утра в Киеве в результате вражеской атаки пострадал 51 человек. В частности, 6 детей.

Самой старшей пострадавшей 80 лет, самой молодой – 5. Всем оказана медицинская помощь.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что информации о жертвах нет.

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