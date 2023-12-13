Який вигляд має багатоповерхівка після російської атаки, показав міський голова. Кличко розповів, що пошкоджено не лише будинок, а й дитячий садочок поблизу. Від цих кадрів неможливо стримати емоції, пише 24 Канал.

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Пошкоджені будинок, садочок і лікарня, згорілі авто

Уламки російської балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку.

Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі,

– розповів мер.

Додав, що мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі. Вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою.

Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо опорні конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок,

– підкреслив Кличко.

Якщо ж пошкодження критичні, місцева влада розглядатиме варіант капітального відновлення будинку. До речі, відновлювати доведеться й дитячий садочок.

Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Кличка

На час відновлення влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям, запевнив міський голова. Також зазначив, що на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою.

До слова, уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Там пошкоджена будівля моргу. Також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.

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