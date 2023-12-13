Как выглядит многоэтажка после российской атаки, показал городской голова. Кличко рассказал, что поврежден не только дом, но и детский сад поблизости. От этих кадров невозможно сдержать эмоции, пишет 24 Канал.

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Поврежден дом, садик и больница, сгоревшие авто

Обломки российской баллистической ракеты рухнули во двор многоквартирного дома.

В результате поврежден и дом, и детский сад, расположенный рядом. Во дворе сгорели припаркованные авто, а также вылетели стекла в близлежащих домах и школе,

– рассказал мэр.

Добавил, что жильцов поврежденного дома оперативно эвакуировали ночью. Продолжаются следственно-оперативные действия, после которых людям разрешат забрать необходимые вещи. Выбитые окна коммунальщики затянут пленкой.

После этого город начнет свою экспертизу — если опорные конструкции дома невредимы, мы оперативно восстановим жилье, чтобы жильцы как можно скорее вернулись в свои дома,

– подчеркнул Кличко.

Если же повреждения критичны, местные власти будут рассматривать вариант капитального восстановления дома. Кстати, восстанавливать придется и детский сад.

Последствия российского обстрела / Фото с телеграма Кличко

На время восстановления власти предоставит временное жилье пострадавшим жителям, заверил мэр. Также отметил, что на месте работает пункт обогрева, развернутый спасательной службой.

Кстати, обломки другой ракеты упали и на территорию одной из городских больниц в Днепровском районе. Там повреждено здание морга. Также незначительные повреждения получил корпус медучреждения.

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