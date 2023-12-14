Ворожі дрони летіли на міста Рені та Ізраїль, що розташовані неподалік від румунського кордону. Під час знищення силами й засобами ППО російських БпЛА, один з них упав на території Румунії, передає 24 Канал. Росія знову порушила повітряний простір країни НАТО.

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Наслідки падіння російського дрона в Румунії

Повітряні сили Німеччини по тривозі підняли в небо свої винищувачі Eurofighter. Власне, німецькі винищувані й ідентифікували літальні апарати країни-терориста. Проте наказу від НАТО про ліквідацію російських БпЛА не було.

За попередніми даними, один дрон вибухнув над Румунією. Міністерство оборони країни вже відреагувало на цей інцидент.

Зверніть увагу! Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ворог використовував особливості ландшафту, заводивши безпілотники на удар і з акваторії Чорного моря, використовуючи близькість кордону з Румунією та Молдовою.

Румунія офіційно підтвердила падіння російського "Шахеда" на території країни під час атаки вночі 14 грудня. Міноборони країни повідомило, що система радіолокаційного спостереження румунської армії зафіксувала можливе порушення повітряного простору. Сигнал було виявлено на малій висоті на маршруті в напрямку району села Грінд Тульчинського повіту.

У відомстві повідомили, що внаслідок вибуху безпілотника поблизу села Грінд, що за 6,5 кілометрів від кордону з Україною, утворилася вирва завглибшки 1,5 метра.

Міністерство рішуче засуджує напади Росії на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права,

– заявили в Румунії.

У відомстві додали, що вже вжили всіх заходів для забезпечення безпеки району та повідомили відповідні структури для збору доказів та проведення розслідувань відповідно до встановлених процедур.

Нагадаємо, що у 2023 році на території Румунії вже знаходили уламки ударних безпілотників.

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