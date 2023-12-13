Про жертву російської атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загиблому було усього 42 роки.

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Унаслідок нічної атаки в Одесі є жертви

Під час нічної атаки 12 грудня один зі збитих "Шахедів" упав на територію комунальної авторемонтної установи в Одесі. Поранення отримали двоє цивільних співробітників. Їх стан оцінювали як важкий.

Відомо, що 42-річного слюсаря авторемонтної КУ вдень 13 грудня зупинялося серце, але медики змогли його реанімувати. Проте увечері його серце повторно зупинилося. Попри усі намагання медиків, врятувати постраждалого не вдалося – він помер у лікарні.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого. Світла пам'ять.

Другий постраждалий – 50-річний далекобійник з Донецької області – перебуває у лікарні. За словами Кіпера, лікарі продовжують протишокову, антибактеріальну терапію. Чоловік знаходиться у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.

Атака "Шахедами" по Одесі: коротко