Про жертву російської атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Загиблому було усього 42 роки.
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Унаслідок нічної атаки в Одесі є жертви
Під час нічної атаки 12 грудня один зі збитих "Шахедів" упав на територію комунальної авторемонтної установи в Одесі. Поранення отримали двоє цивільних співробітників. Їх стан оцінювали як важкий.
Відомо, що 42-річного слюсаря авторемонтної КУ вдень 13 грудня зупинялося серце, але медики змогли його реанімувати. Проте увечері його серце повторно зупинилося. Попри усі намагання медиків, врятувати постраждалого не вдалося – він помер у лікарні.
Другий постраждалий – 50-річний далекобійник з Донецької області – перебуває у лікарні. За словами Кіпера, лікарі продовжують протишокову, антибактеріальну терапію. Чоловік знаходиться у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.
Атака "Шахедами" по Одесі: коротко
- Пізно ввечері 12 грудня окупанти атакували територію України "Шахедами". Близько о 20:2 почала ширитися тривога, а згодом в Одеській та Хмельницькій областях пролунали вибухи.
- У Повітряних силах повідомили, що ворог запустив 10 дронів-камікадзе. Сили та засоби ППО влучно збили усі ворожі безпілотники, втім уникнути руйнувань від падіння уламків не вдалось.
- Так, один з безпілотників впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також унаслідок нічної атаки зруйновано ангар – пошкоджено 11 цивільних автомобілей, а 3 машини – згоріли вщент. Окрім того, уламки впали й на одну з будівель припортової інфраструктури.
- У Повітряних силах згодом показали, як українські захисники відбивали ворожу атаку. Зокрема, один з "Шахедів" збили з ПЗРК "Ігла". Сили оборони модернізували його та додали тепловізійне обладнання. Микола Олещук додав, що таке удосконалення допоможе захисникам бути більш точними уночі.