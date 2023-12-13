До цього часу єдиним місцем запуску БпЛА на півострові був мис Чауда. У британській розвідці заявили, що росіяни змінили стратегію і пояснили, у чому вона полягає.
Дивіться також Ворог намагався заплутати маршрути: деталі нічної атаки "Шахедами" по Одещині
Балаклава – п'ятий "аеродром" для "Шахедів"
Упродовж 12 грудня окупанти вперше випустили щонайменше 15 "Шахедів" з Балаклавського району Криму, що розташований на південь від Севастополя. У Міноборони Британії кажуть, що на створення нового майданчика для запуску дронів Росію підштовхнули дві речі.
Перша – це вразливість майданчика у районі мису Чауда. 5 грудня окупанти офіційно повідомили, що тамтешню військову інфраструктуру атакували понад 40 українських безпілотників. Тому збільшення кількості "аеродромів" для пуску дронів пов'язане із бажанням ворога захистити свої сили.
Однак це не все. Крім захисту своїх потужностей, Росія прагне ускладнити роботу української ППО, яка буде змушена адаптуватися до нових напрямків руху ворожих безпілотників.
Наразі Балаклава є п'ятим підтвердженим місцем запуску БпЛА, яке Росія використовує проти України. Також окупанти залучають до атаки дронами-камікадзе пункти на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.
Аналітики припускають, що окупанти не планують обмежуватися п'ятьма "аеродромами", і, ймовірніше, надалі будуть розосереджувати свої можливості запуску БпЛА на кількох локаціях.
Нічна атака "Шахедів": під ударом були Одещина і Хмельниччина
- Пізнього вечора 12 грудня росіяни запустили з Криму 10 ударних безпілотників. Дев'ять із них сили ППО знищили на Одещині.
- А один дрон прорвався до Хмельниччини. Уламки збитого безпілотника, на щастя, не поранили людей і не завдали руйнувань інфраструктурі.
- На Одещині тим часом двоє людей отримали опіки. Їх госпіталізували. Також зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 – вигоріли вщент. Пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури.