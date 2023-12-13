До цього часу єдиним місцем запуску БпЛА на півострові був мис Чауда. У британській розвідці заявили, що росіяни змінили стратегію і пояснили, у чому вона полягає.

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Балаклава – п'ятий "аеродром" для "Шахедів"

Упродовж 12 грудня окупанти вперше випустили щонайменше 15 "Шахедів" з Балаклавського району Криму, що розташований на південь від Севастополя. У Міноборони Британії кажуть, що на створення нового майданчика для запуску дронів Росію підштовхнули дві речі.

Перша – це вразливість майданчика у районі мису Чауда. 5 грудня окупанти офіційно повідомили, що тамтешню військову інфраструктуру атакували понад 40 українських безпілотників. Тому збільшення кількості "аеродромів" для пуску дронів пов'язане із бажанням ворога захистити свої сили.

Довідка: Мис Чауда, розташований на південному сході Криму, – відомий космодром для "Шахедів", який росіяни використовують з початку вересня 2023 року.

Однак це не все. Крім захисту своїх потужностей, Росія прагне ускладнити роботу української ППО, яка буде змушена адаптуватися до нових напрямків руху ворожих безпілотників.

Наразі Балаклава є п'ятим підтвердженим місцем запуску БпЛА, яке Росія використовує проти України. Також окупанти залучають до атаки дронами-камікадзе пункти на мисі Чауда, в Єйську, Приморсько-Ахтарську та Курську.

Аналітики припускають, що окупанти не планують обмежуватися п'ятьма "аеродромами", і, ймовірніше, надалі будуть розосереджувати свої можливості запуску БпЛА на кількох локаціях.

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