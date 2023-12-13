Загарбники намагалися заплутати маршрути та зробили це саме за таких погодних умов. Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
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"Відбулась атака на Одеський район. Ворог намагався насамперед заплутати маршрути, але найголовніше – використовував саме такі погодні умови", – сказав речник.
Наслідки нічної атаки
Сергій Братчук зазначив, що уламки збитих "Шахедів" впали на одну з локацій, де перебувало авторемонтне підприємство – комунальне підприємство Одеської міської ради. 11 автівок було пошкоджено, зокрема, 3 – згоріли вщент.
Дві людини отримали поранення. Їм максимально швидко надали медичну допомогу. Зараз вони перебувають на лікуванні. Звичайно, лікарі докладуть всіх зусиль, щоб вони стали до строю,
– підкреслив він.
Також відбулось падіння уламків на один з об'єктів припортової інфраструктури в Одеському районі. Крім того, є влучання уламків в адміністративну будівлю. Вона не використовувалась. Постраждалих немає.
"Сьогодні маршрут був зрозумілий. Він особливо не змінювався. Це Херсонська область та тимчасово окупований Крим. Ворог намагався використати туман", – розповів Братчук.
Речник наголосив, що падіння уламків є дуже небезпечним. Тому коли лунає повітряна тривога – обов'язково потрібно йти в укриття.
Мета ворога
Речник Української добровольчої армії "Південь" пояснив, що насамперед мета окупантів – це терор. Ворог пошкодив авторемонтне підприємство, щоб зашкодити логістиці.
Що стосується припортової інфраструктури, то теж зрозуміло. Це логістика, те, що пов’язано з експортними можливостями нашої держави. Це фінанси, оборона України,
– додав він.
Нічна атака "Шахедами": головне
- Ще пізнього вечора 12 грудня Росія запустила по Україні "Шахеди". Вони під прикриттям густого туману заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонської області.
- Приблизно о 20 годині Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА через Херсонську область у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. А о 20:24 нова група ударних БпЛА із акваторії Чорного моря вирушила у напрямку Білгород-Дністровського району.
- Загалом ворог здійснив пуски 10 ударних БпЛА. Усі десять були знищені.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що майже всі ворожі БпЛА було збито в Одеській області.