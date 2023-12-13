Загарбники намагалися заплутати маршрути та зробили це саме за таких погодних умов. Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Відбулась атака на Одеський район. Ворог намагався насамперед заплутати маршрути, але найголовніше – використовував саме такі погодні умови", – сказав речник.

Наслідки нічної атаки

Сергій Братчук зазначив, що уламки збитих "Шахедів" впали на одну з локацій, де перебувало авторемонтне підприємство – комунальне підприємство Одеської міської ради. 11 автівок було пошкоджено, зокрема, 3 – згоріли вщент.

Дві людини отримали поранення. Їм максимально швидко надали медичну допомогу. Зараз вони перебувають на лікуванні. Звичайно, лікарі докладуть всіх зусиль, щоб вони стали до строю,

– підкреслив він.

Також відбулось падіння уламків на один з об'єктів припортової інфраструктури в Одеському районі. Крім того, є влучання уламків в адміністративну будівлю. Вона не використовувалась. Постраждалих немає.

"Сьогодні маршрут був зрозумілий. Він особливо не змінювався. Це Херсонська область та тимчасово окупований Крим. Ворог намагався використати туман", – розповів Братчук.

Речник наголосив, що падіння уламків є дуже небезпечним. Тому коли лунає повітряна тривога – обов'язково потрібно йти в укриття.

Мета ворога

Речник Української добровольчої армії "Південь" пояснив, що насамперед мета окупантів – це терор. Ворог пошкодив авторемонтне підприємство, щоб зашкодити логістиці.

Що стосується припортової інфраструктури, то теж зрозуміло. Це логістика, те, що пов’язано з експортними можливостями нашої держави. Це фінанси, оборона України,

– додав він.

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