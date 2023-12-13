Більшість ворожих дронів були збита на Одещині. У Силах оборони Півдня розповіли про наслідки від падіння уламків "Шахедів".

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9 із 10 "Шахедів"

Так, вночі окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури регіону. Сили ППО відпрацювали по 9 ворожим цілям. Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

2 цивільних співробітників отримали поранення. Їх госпіталізували. Наразі відомо, що стан потерпілих задовільний. Також зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 – вигоріли вщент.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Наслідки атаки по Одещині / Фото Сили оборони Півдня

"Шахеди" заходили із двох напрямків

Ще пізнього вечора 12 грудня Росія запустила по Україні "Шахеди". Вони під прикриттям густого туману заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини.

Близько 20:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА через Херсонську область у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. А о 20:24 нова група ударних БпЛА із акваторії Чорного моря вирушила у напрямку Білгород-Дністровського району.

Загалом противник здійснив пуски 10 ударних БпЛА. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

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