Більшість ворожих дронів були збита на Одещині. У Силах оборони Півдня розповіли про наслідки від падіння уламків "Шахедів".
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9 із 10 "Шахедів"
Так, вночі окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури регіону. Сили ППО відпрацювали по 9 ворожим цілям. Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
2 цивільних співробітників отримали поранення. Їх госпіталізували. Наразі відомо, що стан потерпілих задовільний. Також зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 – вигоріли вщент.
В Одеському районі уламками іншого збитого дрону пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.
Наслідки атаки по Одещині / Фото Сили оборони Півдня
"Шахеди" заходили із двох напрямків
Ще пізнього вечора 12 грудня Росія запустила по Україні "Шахеди". Вони під прикриттям густого туману заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини.
Близько 20:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА через Херсонську область у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області. А о 20:24 нова група ударних БпЛА із акваторії Чорного моря вирушила у напрямку Білгород-Дністровського району.
Загалом противник здійснив пуски 10 ударних БпЛА. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
Ракетна атака на Київ
- Зранку 13 грудня Росія вдарила балістикою по столиці. Вибухи у місті пролунали раніше, ніж залунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше у Повітряних силах уточнили, що окупанти атакували Київ 10 ракетами.
- У КМДА розповіли, що внаслідок атаки 53 людини постраждали. 20 із них, зокрема двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Серед них – 6 дітям.
- Голосіївський район: уламки впали на проїжджу частину дороги, минулося без загорання.
- Дарницький район: загорання приватного будинку.
- Деснянський район: загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку. Ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.
- Дніпровський район: вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках, сталося загорання приватного житлового будинку та падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд. Уламки однієї ракети впали на проїжджу частину та пошкодили водопровідну мережу.