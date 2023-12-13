Большинство вражеских дронов были сбиты в Одесской области. В Силах обороны Юга рассказали о последствиях падения обломков "Шахедов".
Смотрите также Закарпатщина и Луцкая область: как никогда не следует называть регионы Украины
9 из 10 "Шахедов"
Так, ночью оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры региона. Силы ПВО отработали по 9 вражеским целям. Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
2 гражданских сотрудника получили ранения. Их госпитализировали. Известно, что состояние пострадавших удовлетворительное. Также разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 – выгорели дотла.
В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.
Последствия атаки по Одесщине / Фото Силы обороны Юга
"Шахеды" заходили с двух направлений
Еще поздно вечером 12 декабря Россия запустила по Украине "Шахеды". Они под прикрытием густого тумана заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины.
Около 20:00 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА через Херсонскую область в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. А в 20:24 новая группа ударных БПЛА из акватории Черного моря отправилась в направлении Белгород-Днестровского района.
В целом противник совершил пуски 10 ударных БПЛА. Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.
Ракетная атака на Киев
- Утром 13 декабря Россия ударила баллистикой по столице. Взрывы в городе раздались раньше, чем прозвучал сигнал воздушной тревоги. Позже в Воздушных силах уточнили, что оккупанты атаковали Киев 10 ракетами.
- В КГГА рассказали, что в результате атаки 53 человека пострадали. 20 из них, в том числе двое детей, госпитализировали. 33 пострадавшим медики оказали помощь на месте. Среди них – 6 детям.
- Голосеевский район: обломки упали на проезжую часть дороги, обошлось без возгорания.
- Дарницкий район: возгорание частного дома.
- Деснянский район: возгорание на 7 этаже 9-этажного жилого дома и 8 авто во дворе дома. Еще на двух других локациях района, на открытой территории были обнаружены горящие обломки ракет.
- Днепровский район: взрывной волной выбило окна в двух жилых домах, произошло возгорание частного жилого дома и падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома без возгорания. Произошло частичное разрушение зданий и вспомогательных построек. Обломки одной ракеты упали на проезжую часть и повредили водопроводную сеть.