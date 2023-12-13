Большинство вражеских дронов были сбиты в Одесской области. В Силах обороны Юга рассказали о последствиях падения обломков "Шахедов".

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9 из 10 "Шахедов"

Так, ночью оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры региона. Силы ПВО отработали по 9 вражеским целям. Один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

2 гражданских сотрудника получили ранения. Их госпитализировали. Известно, что состояние пострадавших удовлетворительное. Также разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, 3 – выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры. Люди не пострадали.

Последствия атаки по Одесщине / Фото Силы обороны Юга

"Шахеды" заходили с двух направлений

Еще поздно вечером 12 декабря Россия запустила по Украине "Шахеды". Они под прикрытием густого тумана заходили на удар как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины.

Около 20:00 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА через Херсонскую область в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области. А в 20:24 новая группа ударных БПЛА из акватории Черного моря отправилась в направлении Белгород-Днестровского района.

В целом противник совершил пуски 10 ударных БПЛА. Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины.

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