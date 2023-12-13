О жертве российской атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Погибшему было всего 42 года.

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В результате ночной атаки в Одессе есть жертвы

Во время ночной атаки 12 декабря один из сбитых "Шахедов" упал на территорию коммунального авторемонтного учреждения в Одессе. Ранения получили двое гражданских сотрудников. Их состояние оценивали как тяжелое.

Известно, что 42-летнего слесаря авторемонтной КУ днем 13 декабря останавливалось сердце, но медики смогли его реанимировать. Однако вечером его сердце повторно остановилось. Несмотря на все попытки медиков, спасти пострадавшего не удалось – он скончался в больнице.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным и близким погибшего. Светлая память.

Второй пострадавший – 50-летний дальнобойщик из Донецкой области – находится в больнице. По словам Кипера, врачи продолжают противошоковую, антибактериальную терапию. Человек находится в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.

Атака "Шахедами" по Одессе: коротко