Видео меткой работы украинских защитников опубликовал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он также поблагодарил военных за точную работу.

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Как военные модернизировали "Иглу"

Олещук рассказал, что украинские военные смогли модернизировать ПЗРК "Игла" тепловизионным оборудованием. Такое усовершенствование поможет мобильным огневым группам Воздушных сил работать более эффективно в темное время суток.

Метко сбить "Шахед" из модернизированного ПЗРК "Игла" удалось защитникам из воздушного командования "Юг".

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Что известно о ПЗРК "Игла" "Игла" – советский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетучих вертолетов и самолетов. За время полномасштабного вторжения украинские защитники с помощью ПЗРК уничтожали новейший истребитель Су-35, штурмовик Су-25, бомбардировщик Су-34. Кроме того, в начале июля 2022 года в 101 ОБРО сообщили, что с помощью комплекса сбили ракету Х-22.

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