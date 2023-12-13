Відео влучної роботи українських захисників опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він також подякував військовим за влучну роботу.

До теми Росія атакувала "Шахедами" з нового майданчика: розвідка Британії пояснила стратегію окупантів

Як військові модернізували "Іглу"

Олещук розповів, що українські військові змогли модернізувати ПЗРК "Ігла" тепловізійним обладнанням. Таке удосконалення допоможе мобільним вогневим групам Повітряних сил працювати ефективніше у темну пору доби.

Влучно збити "Шахед" з модернізованого ПЗРК "Ігла" вдалося захисникам з повітряного командування "Південь".

Як українські захисники збили БпЛА з "Ігли": дивіться відео

Що відомо про ПЗРК "Ігла" "Ігла" – радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низьколетючих вертольотів і літаків. ЗА час повномасштабного вторгнення українські захисники за допомогою цього ПЗРК знищували новітній винищувач Су-35, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-34. Крім того, на початку липня 2022 року в 101 ОБрО повідомили, що за допомогою комплексу збили ракету Х-22.

Ворог атакував "Шахедами": головне