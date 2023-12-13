Відео влучної роботи українських захисників опублікував командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він також подякував військовим за влучну роботу.
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Як військові модернізували "Іглу"
Олещук розповів, що українські військові змогли модернізувати ПЗРК "Ігла" тепловізійним обладнанням. Таке удосконалення допоможе мобільним вогневим групам Повітряних сил працювати ефективніше у темну пору доби.
Влучно збити "Шахед" з модернізованого ПЗРК "Ігла" вдалося захисникам з повітряного командування "Південь".
Як українські захисники збили БпЛА з "Ігли": дивіться відео
Що відомо про ПЗРК "Ігла""Ігла" – радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низьколетючих вертольотів і літаків. ЗА час повномасштабного вторгнення українські захисники за допомогою цього ПЗРК знищували новітній винищувач Су-35, штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-34. Крім того, на початку липня 2022 року в 101 ОБрО повідомили, що за допомогою комплексу збили ракету Х-22.
Ворог атакував "Шахедами": головне
- Пізно уночі окупанти запустили "Шахеди" по території України. Близько о 20:20 тривога почала ширитися країною. Більшість дронів-камікадзе росіяни традиційно спрямували у напрямку Одеської та Хмельницької області. Там уночі пролунали вибухи – працювали системи та засоби ППО.
- Понад 2 години на Одещині тривала потужна бойова робота й українські захисники збивали "Шахеди". Унаслідок падіння уламків постраждало 2 людей, також зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури.
- Так, один з безпілотників впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також унаслідок нічної атаки зруйновано ангар – пошкоджено 11 цивільних автомобілей, а 3 машини – згоріли вщент. Окрім того, уламки впали й на одну з будівель припортової інфраструктури.
- Загалом, уночі 12 грудня окупанти запустили 10 безпілотників типу "Шахед" з нової локації – міста Балаклава, що у тимчасово окупованому Криму. Сили та засоби ППО відпрацювали максимально влучно й знищили усі ворожі цілі.