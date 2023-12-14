Там пошкодження зазнав місцевий гуртожиток. Через атаку також постраждали мешканці будівлі, серед яких були й діти.

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Наслідки російського обстрілу Одеської області

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що область росіяни обстрілювали впродовж шести годин. Зокрема, росіяни почали свою атаку з Одеси, де Сили протиповітряної оборони влучно відпрацьовували по ворожих цілях.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів-камікадзе пошкоджено гуртожиток. Постраждало 11 осіб, з них 3 дитини,

– сказав Кіпер.

За словами посадовця, усіх дітей та двох дорослих госпіталізували. У двох 8-річних хлопчиків та 12-річної дівчинки медики виявили контузії та закриті черепно-мозкові травми. Водночас у дорослих – струси мозку та поранення.

"Через російський терор, пошкоджень зазнали 11 будівель. Вигоріло вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано", – наголосив очільник Одеської ОВА.