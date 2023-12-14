Там повреждение получило местное общежитие. Из-за атаки также пострадали жители здания, среди которых были и дети.

К теме Оккупанты запустили по Югу более 40 "Шахедов" и 6 ракет: какие последствия

Последствия российских обстрелов Одесской области

Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что область россияне обстреливали в течение шести часов. В частности, россияне начали свою атаку из Одессы, где Силы противовоздушной обороны метко отрабатывали по враждебным целям.

В результате падения обломков сбитых дронов-камикадзе повреждено общежитие. Пострадали 11 человек, из них 3 ребенка,

– сказал Кипер.

По словам чиновника, всех детей и двоих взрослых госпитализировали. У двух 8-летних мальчиков и 12-летней девочки медики обнаружили контузии и закрытые черепно-мозговые травмы. В то же время у взрослых – сотрясения мозга и ранения.

"Из-за российского террора, повреждения получили 11 зданий. Выгорело дотла два автомобиля. Пожар был ликвидирован", – подчеркнул глава Одесской ОВА.